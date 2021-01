“I senatori a vita non muoiono mai”: la risposta di Liliana Segre a Salvini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, ‘non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi’, che coraggio che avete…”. Salvini durante il suo intervento in aula mentre si discuteva la fiducia al governo Conte in Senato ha dimostrato ancora una volta che la classe non è acqua. Il leader della Lega infatti ha provocato una reazione molto sentita tra i banchi dei senatori con urla e dimostrazioni di dissenso. Anche la presidente del Senato Casellati ha definito “parole irrispettose”. Sempre sfoderando il suo infinito charme Salvini invece di cambiare rotta ha insistito difendendosi: “Parole e musiche di Beppe Grillo” e quando si sono sollevate le proteste si è nascosto dietro l’origine della frase ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ricordo aiche legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, ‘nonmai, o almenotroppo tardi’, che coraggio che avete…”.durante il suo intervento in aula mentre si discuteva la fiducia al governo Conte in Senato ha dimostrato ancora una volta che la classe non è acqua. Il leader della Lega infatti ha provocato una reazione molto sentita tra i banchi deicon urla e dimostrazioni di dissenso. Anche la presidente del Senato Casellati ha definito “parole irrispettose”. Sempre sfoderando il suo infinito charmeinvece di cambiare rotta ha insistito difendendosi: “Parole e musiche di Beppe Grillo” e quando si sono sollevate le proteste si è nascosto dietro l’origine della frase ...

