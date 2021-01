I giuramenti | gli abbracci | Lady Gaga e le muffole di Sanders | l’insediamento Biden-Harris in foto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joeha giurato sulla vecchia Bibbia di famiglia, promettendo di essere «il presidente di tutti gli americani», e ha lanciato un appello all’unità per affrontare le sfide del suo tempo: la pandemia di Coronavirus, la recessione economica, la crisi climatica, le diseguaglianze, il razzismo e quelli che ha definito «gli attacchi alla democrazia e alla verità». Con lui ha giurato Kamala, prima vice presidente donna della storia degli Stati Uniti. Sul palco si sono esibitee Jennifer Lopez. Poi, al termine della cerimonia, il presidente e la vice presidente hanno passato in rassegna le truppe e hanno reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Quindi il primo ingresso alla Casa Bianca accolti dal maggiordomo capo, ultimo sgarbo di Donald Trump, volato in Florida per non dover incontrare il suo ...