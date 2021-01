I ghiacci antartici svelano mistero geologico su Marte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Arriva dalle profondità dei ghiacciai dell'Antartide la risposta a uno dei quesiti che è stato per anni un vero rompicapo per gli scienziati: la presenza di acqua su Marte. Uno studio internazionale condotto da ricercatori Italiani, Usa, Uk e Hong Kong e guidata dal gruppo di Glaciologia dell'Università di Milano-Bicocca (Giovanni Baccolo, Barbara Delmonte, Valter Maggi) ha permesso di identificare per la prima volta la formazione del minerale di jarosite (solfato idrato di ferro e potassio) a grandi profondità nei ghiacciai antartici. Questo risultato conferma l'ipotesi secondo la quale i sedimenti ricchi di jarosite individuati sulla superficie di Marte dal Rover Opportunity della Nasa sarebbero legati alla presenza di grandi calotte di ghiaccio che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Arriva dalle profondità deiai dell'Antartide la risposta a uno dei quesiti che è stato per anni un vero rompicapo per gli scienziati: la presenza di acqua su. Uno studio internazionale condotto da ricercatori Italiani, Usa, Uk e Hong Kong e guidata dal gruppo di Glaciologia dell'Università di Milano-Bicocca (Giovanni Baccolo, Barbara Delmonte, Valter Maggi) ha permesso di identificare per la prima volta la formazione del minerale di jarosite (solfato idrato di ferro e potassio) a grandi profondità neiai. Questo risultato conferma l'ipotesi secondo la quale i sedimenti ricchi di jarosite individuati sulla superficie didal Rover Opportunity della Nasa sarebbero legati alla presenza di grandi calotte dio che ...

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Arriva dalle profondità dei ghiacciai dell'Antartide la risposta a uno dei quesiti che è stato per anni un vero ...

Acqua su Marte? La risposta viene dai ghiacci dell'Antartide

Trovata per la prima volta jarosite sotto la calotta antartica: è un minerale la cui formazione richiede la presenza di acqua liquida. E un rover della Nasa lo ha rilevato anche sulla superficie del p ...

