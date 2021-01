SkyTG24 : Così #Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre #Bellanova e #Bonetti e del sottosegretario #Scalfarotto. I… - albertoangela : Oggi a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, racconteremo l’inondazione della Senna che il 20 gennaio 1910 c… - Agenzia_Italia : I dettagli delle udienze su Facebook, l'idea anti-covid degli avvocati di Monza - sulsitodisimone : I dettagli delle udienze su Facebook, l'idea anti-covid degli avvocati di Monza - Blackskorpion4 : RT @AlienoGentile: M5S non va a casa! Dopo aver dimezzato (e più) il consenso rispetto alle elezioni 2018 e con la riduzione dei parlamenta… -

Ultime Notizie dalla rete : dettagli delle

Yahoo Finanza

Laura Barriales si diverte con una breve scenetta in cui intrepreta una maestra sexy che rimprovera due alunni che sbirciano sotto la gonna. Ma in realtà la showgirl spagnola ...La casa di riposo Residenza Amica ha richiesto per i suoi ospiti e gli operatori il vaccino anti-Covid. Sono 74 gli anziani beneficiari in via prioritaria del vaccino, mentre hanno aderito volontariam ...