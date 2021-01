Highlights e gol Manchester City-Aston Villa 2-0 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)e gol di2-0, match valido per il recupero della prima giornata di. Tre punti importanti che proiettano gli uomini di Guardiola in vetta al campionato. A decidere la gara Bernardo Silva e Gundogan su calcio di rigore. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.