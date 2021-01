Harry Potter, Michele De Lucchi difende le copertine: "Il dettaglio incatena l'immaginazione" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Michele De Lucchi spiega come sono nate le nuove copertine dei romanzi di Harry Potter, difendendo le sue opere dai fan che le hanno criticate nei giorni scorsi. Michele De Lucchi, autore delle nuove copertine dei romanzi di Harry Potter, ha risposto alle polemiche alimentate da alcuni fan, secondo i quali le opere in questione stravolgerebbero troppo l'architettura tipica dei luoghi simbolo della saga. A partire dalla giornata di domani, giovedì 21 gennaio, sarà possibile trovare in libreria le opere che compongono la celeberrima saga di Harry Potter con una nuova veste grafica. Sin da quando la casa editrice Salani ha annunciato la realizzazione delle nuove ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Despiega come sono nate le nuovedei romanzi dindo le sue opere dai fan che le hanno criticate nei giorni scorsi.De, autore delle nuovedei romanzi di, ha risposto alle polemiche alimentate da alcuni fan, secondo i quali le opere in questione stravolgerebbero troppo l'architettura tipica dei luoghi simbolo della saga. A partire dalla giornata di domani, giovedì 21 gennaio, sarà possibile trovare in libreria le opere che compongono la celeberrima saga dicon una nuova veste grafica. Sin da quando la casa editrice Salani ha annunciato la realizzazione delle nuove ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L' italiano Michele De Lucchi firma le nuove copertine dei libri di Harry Potter - stuckysdan : cedric diggory piscia in testa a tutti i personaggi di harry potter - gxallavichx : Raga potete seguire @harrypotterscre per favore? Posto ogni giorno Screencaps di Harry Potter e mi farebbe un sacco piacere un vostro follow - Ch14r44 : @fraxwishes Perché su tiktok ci sono persone che collegano ogni azione di tom a harry potter e non realizzano che tom giri altri film - neverreadytorun : RT @DEF3NC3LESSx: 'Zayn ti prego Zayn: vai in diretta, 'hey, hai provato stiamo il nuovo gioco aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Harry Potter, l'architetto De Lucchi firma le sette nuove copertine della saga Il Secolo XIX Harry Potter: J.K. Rowling avrebbe voluto uccidere Arthur Weasley

Arthur Weasley, il padre dell'omonima famiglia di maghi nella saga di Harry Potter, non è uno dei personaggi principali della storia ma ...

Harry Potter, Michele De Lucchi difende le copertine: "Il dettaglio incatena l'immaginazione"

Michele De Lucchi spiega come sono nate le nuove copertine dei romanzi di Harry Potter, difendendo le sue opere dai fan che le hanno criticate nei giorni scorsi. Michele De Lucchi, autore delle nuove ...

Arthur Weasley, il padre dell'omonima famiglia di maghi nella saga di Harry Potter, non è uno dei personaggi principali della storia ma ...Michele De Lucchi spiega come sono nate le nuove copertine dei romanzi di Harry Potter, difendendo le sue opere dai fan che le hanno criticate nei giorni scorsi. Michele De Lucchi, autore delle nuove ...