Gualtieri sulla Cig Covid | «Avanti finché necessario» E apre a una proroga «selettiva» del blocco dei licenziamenti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo il ministro dell’Economia Roberto, in audizione sullo scostamento di bilancio dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato («l’ultimo che chiediamo al Parlamento di autorizzare» per contrastare la pandemia del Coronavirus), «non c’è dubbio che bisogna prolungare» la Cig. Sul fronte dei«occorre introdurre una selettività rispetto alla necessità, magari per alcuni settori più fragili e colpiti, di valutare la possibilità di prolungare ulteriormente ile tornare invece alla normalità per i settori che sono meno impattati dalla pandemia». Si tratta di misure che, nell’ultimo anno, hanno da una parte sostenuto i lavoratori, costretti a stare a casa per la chiusura delle attività commerciali in cui prestavano servizio, dall’altra hanno evitato ...