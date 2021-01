Gualtieri promuove il cashback e rilancia lotta all’evasione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il rapporto debito/PIL nel 2020 “dovrebbe chiudere su un livello inferiore al 158% previsto nella NADEF (Nota di aggiornamento al DEF, ndr) probabilmente per circa un punto percentuale, questo anche per via di un andamento del fabbisogno del settore statale di consuntivo lievemente inferiore alle ultime stime e in ragione del posponimento all’anno in corso di alcune operazioni finanziarie previste per il 2020?. Così il Ministro dell’Economia Robertoin audizione sullo scostamento davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Uno fra i più positivi messaggi che la politica nel suo insieme ha saputo lanciare al Paese nel corso dei duri mesi del 2020 – ha detto – è consistito proprio nella capacità del Parlamento di presentarsi unito, al di là dei perimetri di maggioranza e opposizione, ad appuntamenti come questo. L’auspicio è che non ...