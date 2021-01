Grimani: 'Non lascio Renzi ma lavoro per riportare Italia Viva nella maggioranza' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Renziano sono divisi. Non tutti vorrebbero abbandonare la maggioranza anche se, al momento, defezioni non ce ne sono state al Senato. "Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilano sono divisi. Non tutti vorrebbero abbandonare laanche se, al momento, defezioni non ce ne sono state al Senato. "Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e ...

CaressaGiovanni : Grimani: 'Non lascio Renzi ma lavoro per riportare Italia Viva nella maggioranza' - TV7Benevento : Governo: Grimani (Iv), 'non lascio Renzi ma opposizione feroce non mi convince'... - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Grimani (Iv): 'Non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Sono impegnato a tentare di… - CapitanoNemo : RT @GiovaQuez: Grimani (Iv): 'Non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Sono impegnato a tentare di… - GiovaQuez : Grimani (Iv): 'Non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Sono impegnato a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Grimani Non Grimani: "Non lascio Renzi ma lavoro per riportare Italia Viva nella maggioranza"

Il senatore dato tra i possibili partenti: "So bene che Conte e il Pd su questo aspetto non ci sentono molto, ma il tentativo va fatto e mi impegno affinché si possa riaprire uno spiraglio".

Governo: Grimani (Iv), 'non lascio Renzi ma opposizione feroce non mi convince'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Io sono impegnato in queste ore a tentare di riportare Iv nel perimetro della maggiora ...

Il senatore dato tra i possibili partenti: "So bene che Conte e il Pd su questo aspetto non ci sentono molto, ma il tentativo va fatto e mi impegno affinché si possa riaprire uno spiraglio".Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Io sono impegnato in queste ore a tentare di riportare Iv nel perimetro della maggiora ...