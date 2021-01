Greta Thunberg | l’ultima «dedica» per Trump | «Un vecchietto felice con un futuro luminoso»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Uncon un».scherza sull’addio di Donaldalla Casa Bianca, postando una foto in cui l’ormai ex presidente degli Stati Uniti sale a bordo dell’Air Force One, diretto in Florida prima della cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden. «Sembra unmolto, con une splendido davanti», ha twittato, che in passato ha avuto ripetuti scambi con il presidente, e non sempre così diplomatici. January 20, 2021 «Così bello da vedere», scrive, e l’immagine è quella diche sale la scaletta dell’elicottero. Le parole ricordano un cinguettio di ...