Grazie al patto per l'export e ai nostri imprenditori crescono le esportazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Italia, come il resto del mondo, sta attraversando un'emergenza sociale, economica e sanitaria senza precedenti, che ha generato un livello di incertezza mai sperimentato anche nel settore del commercio internazionale, con inevitabili ricadute negative sul sistema produttivo e sulle nostre esportazioni. Malgrado ciò, i recenti dati ISTAT evidenziano come a novembre 2020 ci sia stata una ripresa del nostro Made in Italy: + 4% rispetto al mese precedente, e +1,1% rispetto a un anno fa (pre-Covid quindi). A 10 mesi dall'avvio del patto per l'export, un altro risultato importante, frutto delle straordinarie capacità dei nostri imprenditori, ma anche delle risorse investite dal nostro governo in Farnesina e dalle riforme che abbiamo messo in atto. Si tratta di un segno più per il commercio estero italiano ...

