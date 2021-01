Grande raccordo criminale | la banda di narcotrafficanti alla sbarra Le richieste dei pm

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Arrivano ledel pm per il processo. La Procura di Roma ha chiesto condanne dai 18 ai 6 anni e otto mesi nei confronti di quasi quaranta imputati. Tutti hanno scelto il rito abbreviato nell’ambito del processo sul “”. Le condanne maggiori sono state chieste dal pm Nadia Plastina per i capi e promotori dell’organizzazione diattiva nella Capitale. E smantellata con l’operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza il 28 novembre 2019., le accuse Le accuse, a seconda delle posizioni, vanno dalle lesioni al riciclaggio, alle estorsioni, al traffico internazionale di droga, per alcuni aggravate ...