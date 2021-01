Grande Fratello Vip: la psicologa Piera svela perché i vipponi si rivolgono a lei (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip un ruolo fondamentale lo ha la psicologa, che segue i concorrenti dall’inizio alla fine. L’incontro fra la psicologa (in questo caso si tratta di Piera Fiorillo) ed il concorrente avviene nel segreto del confessionale ed i loro incontri sono riservati. Intervistata dal settimanale Chi – e ripreso da BlogTivvu.com – Piera Fiorillo ha svelato com’è l’inquilino-tipo appena entra in Casa. “Oscilla tra l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non conosce. Nella prima fase, in genere però, prevale l’entusiasmo. Gli equilibri cominciano a cambiare nell’arco del primo mese, quando le nomination non hanno più le motivazioni superficiali dei primi giorni di conoscenza e assumono una valenza più personale. Dopo un mese nel gruppo, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AlVip un ruolo fondamentale lo ha la, che segue i concorrenti dall’inizio alla fine. L’incontro fra la(in questo caso si tratta diFiorillo) ed il concorrente avviene nel segreto del confessionale ed i loro incontri sono riservati. Intervistata dal settimanale Chi – e ripreso da BlogTivvu.com –Fiorillo hato com’è l’inquilino-tipo appena entra in Casa. “Oscilla tra l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non conosce. Nella prima fase, in genere però, prevale l’entusiasmo. Gli equilibri cominciano a cambiare nell’arco del primo mese, quando le nomination non hanno più le motivazioni superficiali dei primi giorni di conoscenza e assumono una valenza più personale. Dopo un mese nel gruppo, ...

