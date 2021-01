Grande Fratello Vip, il segreto di Tommaso Zorzi: “Mi ha sbattuto a terra e preso a calci, mi sono aperto il mento” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I 126 giorni di “reclusione” nella casa del Grande Fratello Vip iniziano a farsi sentire, i nervi sono tesi, ma questo sta creando ancora più affiatamento tra i concorrenti. E così, Tommaso Zorzi si è lasciato andare a ha raccontato ai compagni un segreto che ha tenuto nascosto finora. Si tratta di quanto gli è successo con il suo primo fidanzato conosciuto in Scozia dov’era per studiare. Entrambi erano due giovani italiani all’estero per studiare e quando a separarli si mettevano i migliaia di chilometri di distanza tra l’Italia e la Scozia, ecco che scattava la gelosia. E le conseguenti liti. “Una volta eravamo in discoteca e l’ho beccato tanto così da uno, così l’ho preso per la maglietta, l’ho tirato – ha raccontato Zorzi -. Lui si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I 126 giorni di “reclusione” nella casa delVip iniziano a farsi sentire, i nervitesi, ma questo sta creando ancora più affiatatra i concorrenti. E così,si è lasciato andare a ha raccontato ai compagni unche ha tenuto nascosto finora. Si tratta di quanto gli è successo con il suo primo fidanzato conosciuto in Scozia dov’era per studiare. Entrambi erano due giovani italiani all’estero per studiare e quando a separarli si mettevano i migliaia di chilometri di distanza tra l’Italia e la Scozia, ecco che scattava la gelosia. E le conseguenti liti. “Una volta eravamo in discoteca e l’ho beccato tanto così da uno, così l’hoper la maglietta, l’ho tirato – ha raccontato-. Lui si ...

