Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti litiga con la tata di Tommaso Zorzi: cosa è successo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cecilia Capriotti deve avere più di un sassolino nella scarpa. L'ex concorrente del GfVip è un fiume in piena e ha una parola per tutti, compreso per la tata di Tommaso Zorzi. Dopo Maria Teresa Ruta (... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021)deve avere più di un sassolino nella scarpa. L'ex concorrente del GfVip è un fiume in piena e ha una parola per tutti, compreso per ladi. Dopo Maria Teresa Ruta (...

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - IncontriClub : Grande Fratello VIP, Pierpaolo Pretelli preoccupato per gli ‘avvocati’ citati da suo fratello Giulio - shakijra : RT @peularis: La mamma di Tommy gli ha detto 'fai quello che ti senti' e lui ha deciso di restare. Adesso tocca veramente a noi. La finale… -