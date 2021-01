Grande Fratello Vip, Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: "Quando avevo bisogno per la droga se ne andò" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il noto attore, travolto dalle critiche sui social ha nuovamente puntato il dito contro la sua ex moglie, attuale protagonista del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il noto attore, travolto dalle critiche sui social ha nuovamente puntato il ditola sua ex moglie, attuale protagonista delVip.

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - Vuoicondurretu1 : RT @beether2: ??ANDATE A VOTARE TOMMASO?? #TZVIP Chi ti piace di più? Di' la tua - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - SapphicLonely : é grande fratello me dispersou -