Gran Bretagna: oltre 1800 morti con Covid nelle ultime 24 ore, è il dato peggiore di sempre (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 1820 le persone positive al coronavirus che sono morte nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna. Si tratta del peggior dato di sempre per il paese, a cui vanno ad aggiungersi 38.905 nuovi casi registrati oggi. Al momento la Gran Bretagna è uno dei paesi europei più avanti nella somministrazione del vaccino: le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 4.609.740, mentre sono 460.625 quelle che hanno ricevuto anche la seconda dose. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 1820 le persone positive al coronavirus che sono morte24 ore in. Si tratta del peggiordiper il paese, a cui vanno ad aggiungersi 38.905 nuovi casi registrati oggi. Al momento laè uno dei paesi europei più avanti nella somministrazione del vaccino: le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 4.609.740, mentre sono 460.625 quelle che hanno ricevuto anche la seconda dose. SportFace.

