Governo, Zingaretti “Evitato un salto nel buio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo Evitato il salto nel buio, abbiamo fatto bene ed è stato un passaggio importante aver scommesso e aver detto no a una crisi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Radio Immagina. “Ora dobbiamo tornare a concentrarci sui problemi degli italiani”, ha aggiunto.“Si apre la sfida del buon Governo, del rilancio dell’azione del Governo, l’altro fronte è costruire una prospettiva politica – ha spiegato Zingaretti -. L’esito dei voti conferma che se si guarda al risultato raggiunto a Camera e Senato si conferma che non c’era altra ipotesi di Governo che potesse raggiungere più voti. Però è giusto prendere atto che occorre voltare pagina, che occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamoilnel, abbiamo fatto bene ed è stato un passaggio importante aver scommesso e aver detto no a una crisi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, a Radio Immagina. “Ora dobbiamo tornare a concentrarci sui problemi degli italiani”, ha aggiunto.“Si apre la sfida del buon, del rilancio dell’azione del, l’altro fronte è costruire una prospettiva politica – ha spiegato-. L’esito dei voti conferma che se si guarda al risultato raggiunto a Camera e Senato si conferma che non c’era altra ipotesi diche potesse raggiungere più voti. Però è giusto prendere atto che occorre voltare pagina, che occorre rafforzare e ampliare la forza parlamentare del ...

