Governo | Renzi | ' spiace Pd schiacciato su M5S | poteva giocare da protagonista'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Mi dispiace per il Pd che si è schiacciato sul Movimento Cinque Stelle: poteva giocare un ruolo da protagonista in questa crisi, ha scelto di assecondare il disegno grillino. Peccato. Ma questa scelta rafforza in me la convinzione di aver fatto bene a creare Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

