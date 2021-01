Governo: Renzi, ‘meno male c’è Iv, almeno riformisti hanno una casa’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma 20 gen. (Adnkronos) – “In tanti momenti ci siamo chiesti: ‘Ma chi ce l’ha fatto fare di far nascere una cosa nuova, contro tutti e controcorrente?’ Mentre assistevo al dibattito di ieri in Aula e vedevo i miei ex colleghi sforzarsi di applaudire a questa svolta pentastellata mi sono detto: ‘meno male che abbiamo fatto Italia Viva, almeno oggi i riformisti hanno comunque una casa’”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma 20 gen. (Adnkronos) – “In tanti momenti ci siamo chiesti: ‘Ma chi ce l’ha fatto fare di far nascere una cosa nuova, contro tutti e controcorrente?’ Mentre assistevo al dibattito di ieri in Aula e vedevo i miei ex colleghi sforzarsi di applaudire a questa svolta pentastellata mi sono detto:che abbiamo fatto Italia Viva,oggi icomunque una”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

