**Governo: Pd, 'destra smemorata, Berlusconi quater senza maggioranza'** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Ricordiamo agli smemorati della destra che rimuovono troppo facilmente la recente storia del nostro Paese che il governo Berlusconi IV alla fine del 2010 non ebbe la maggioranza assoluta alla Camera (ottenendo 314 voti) a seguito dell'uscita di FLI, il partito animato da Gianfranco Fini". Così la senatrice Roberta Pinotti, responsabile Riforme del Partito Democratico. "Nel governo sedevano tra i ministri Gelmini, Meloni, La Russa e Calderoli. Berlusconi scelse di non dimettersi e andò avanti avendo la fiducia nei due rami del parlamento”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Ricordiamo agli smemorati dellache rimuovono troppo facilmente la recente storia del nostro Paese che il governoIV alla fine del 2010 non ebbe laassoluta alla Camera (ottenendo 314 voti) a seguito dell'uscita di FLI, il partito animato da Gianfranco Fini". Così la senatrice Roberta Pinotti, responsabile Riforme del Partito Democratico. "Nel governo sedevano tra i ministri Gelmini, Meloni, La Russa e Calderoli.scelse di non dimettersi e andò avanti avendo la fiducia nei due rami del parlamento”.

