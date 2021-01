**Governo: Pd, ‘destra smemorata, Berlusconi quater senza maggioranza’** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Ricordiamo agli smemorati della destra che rimuovono troppo facilmente la recente storia del nostro Paese che il governo Berlusconi IV alla fine del 2010 non ebbe la maggioranza assoluta alla Camera (ottenendo 314 voti) a seguito dell’uscita di FLI, il partito animato da Gianfranco Fini”. Così la senatrice Roberta Pinotti, responsabile Riforme del Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Ricordiamo agli smemorati della destra che rimuovono troppo facilmente la recente storia del nostro Paese che il governoIV alla fine del 2010 non ebbe la maggioranza assoluta alla Camera (ottenendo 314 voti) a seguito dell’uscita di FLI, il partito animato da Gianfranco Fini”. Così la senatrice Roberta Pinotti, responsabile Riforme del Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

