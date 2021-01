Governo: Iv ritira sua risoluzione su scostamento e vota con Pd-M5s al Senato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - Italia viva, come ha annunciato la senatrice Donatella Conzatti in aula, ha ritirato la risoluzione che aveva presentato sullo scostamento di Bilancio che è all'esame del Senato. Era stato il vice ministro Antonio Misiani a chiedere il ritiro. "Siamo d'accrodo al ritiro e a votare testo 2 della risoluzione 1", cioè quella della maggioranza Pd-M5s, ha annunciato Conzatti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - Italia viva, come ha annunciato la senatrice Donatella Conzatti in aula, hato lache aveva presentato sullodi Bilancio che è all'esame del. Era stato il vice ministro Antonio Misiani a chiedere il ritiro. "Siamo d'accrodo al ritiro e are testo 2 della1", cioè quella della maggioranza Pd-M5s, ha annunciato Conzatti.

