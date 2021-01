Governo di minoranza: si può governare senza la maggioranza assoluta? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Governo di minoranza: l’esecutivo Conte incassa la fiducia del Senato ma non ha la maggioranza assoluta. Infatti, ha incassato solo 156 voti a favore, con la fatidica soglia fissata a 161. Tuttavia, resterà in piedi anche se in un equilibrio precario. Segui Termometro Politico su Google News Ok alla fiducia ma niente maggioranza assoluta Governo di minoranza: l’esecutivo Conte ha superato, anche se non proprio brillantemente, la «parlamentarizzazione» della crisi seguita alle dimissioni delle due ministre di Italia Viva risalenti a mercoledì scorso. Il passaggio alla Camera è stato tutto sommato agevole, incassata la maggioranza assoluta anche se solo con una manciata di voti (321 voti con ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 gennaio 2021)di: l’esecutivo Conte incassa la fiducia del Senato ma non ha la. Infatti, ha incassato solo 156 voti a favore, con la fatidica soglia fissata a 161. Tuttavia, resterà in piedi anche se in un equilibrio precario. Segui Termometro Politico su Google News Ok alla fiducia ma nientedi: l’esecutivo Conte ha superato, anche se non proprio brillantemente, la «parlamentarizzazione» della crisi seguita alle dimissioni delle due ministre di Italia Viva risalenti a mercoledì scorso. Il passaggio alla Camera è stato tutto sommato agevole, incassata laanche se solo con una manciata di voti (321 voti con ...

L’art. 94 della Costituzione italiana prevede che il presidente del Consiglio per governare abbia bisogno della fiducia espressa da parte dei parlamentari di entrambe le camere del Parlamento, il che ...

Conte al Senato: "Serve governo di volenterosi, serve politica per i cittadini o rischio rabbia"

“Servono un Governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti, servono donne e uomini capaci di rifuggire gli egoismi e di ...

