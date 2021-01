Governo: Delrio, 'pausa lavori per numeri incerti? No, Parlamento non fa calcoli' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Io penso che il Parlamento debba continuare a lavorare, è importante che lo abbia fatto anche stasera e che ci sia anche una convergenza anche delle forze di opposizione su questo scostamento perchè le risposte non possono tardare e i problemi non possono attendere". Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, risponde così a chi gli chiede se sia ipotizzabile una pausa dei lavori parlamentari visti i numeri della maggioranza. "Il Parlamento non deve fare calcoli, deve dare le risposte di cui il Paese ha bisogno. lavoriamo perchè questo senso di responsabilità sia sempre più forte in tutti i parlamentari". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Io penso che ildebba continuare a lavorare, è importante che lo abbia fatto anche stasera e che ci sia anche una convergenza anche delle forze di opposizione su questo scostamento perchè le risposte non possono tardare e i problemi non possono attendere". Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, risponde così a chi gli chiede se sia ipotizzabile unadeiparlamentari visti idella maggioranza. "Ilnon deve fare, deve dare le risposte di cui il Paese ha bisogno.amo perchè questo senso di responsabilità sia sempre più forte in tutti i parlamentari".

