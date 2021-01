Governo: Delrio, 'fatto primo passo, ora al lavoro per quadro più solido' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Il voto in Parlamento conferma che c'è una maggioranza per continuare ad affrontare le urgenze del paese, che vive una profondissima crisi sanitaria e sociale. E' un primo passo ed ora si può lavorare ad un quadro più solido, necessario per fare quelle riforme che l'Europa ci chiede". Lo dice Graziano Delrio a Radio InBlu. "Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appello è rivolto al senso di responsabilità di chi si riconosce nelle esperienze moderate ed europeiste", aggiunge il capogruppo del Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Il voto in Parlamento conferma che c'è una maggioranza per continuare ad affrontare le urgenze del paese, che vive una profondissima crisi sanitaria e sociale. E' uned ora si può lavorare ad unpiù, necessario per fare quelle riforme che l'Europa ci chiede". Lo dice Grazianoa Radio InBlu. "Si può rafforzare la maggioranza intorno a contenuti e progetti che hanno come obiettivo il bene del Paese. L'appello è rivolto al senso di responsabilità di chi si riconosce nelle esperienze moderate ed europeiste", aggiunge il capogruppo del Pd alla Camera.

