Governo | crisi scampata Gasparri contro i Cinque Stelle | “Selfie per la festa dello stipendio”

"Ieri hanno festeggiato lo scampato pericolo delle elezioni, si sono fatti i Selfie per la 'festa dello stipendio': sono la super casta". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo nella trasmissione di Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.

