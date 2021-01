Governo, così la mossa di Renzi può influire sulle elezioni comunali di Milano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quello tra Matteo Renzi e Beppe Sala è un rapporto che ormai dura da tempo e, quindi, soggetto agli alti e bassi che inevitabilmente caratterizzano la politica. L’ultima bizza del leader di Italia Viva, con il suo attacco al Governo-Conte, potrebbe riverberarsi anche all’ombra della Madonnina. Intendiamoci: l’autonomia di Milano è fuori discussione. Al di là degli enunciati, essa sta nei fatti. Passaggi concreti, come la scelta di perseguire strade separate tra Pd e M5S al primo turno delle prossime elezioni nonostante l’alleanza su scala nazionale, contano più di mille parole. Eppure, la malriuscita “mossa del cavallo” di Renzi in Parlamento potrebbe complicare un quadro di alleanze già piuttosto composito. A sostegno della ricandidatura del sindaco in carica ci sarà infatti un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quello tra Matteoe Beppe Sala è un rapporto che ormai dura da tempo e, quindi, soggetto agli alti e bassi che inevitabilmente caratterizzano la politica. L’ultima bizza del leader di Italia Viva, con il suo attacco al-Conte, potrebbe riverberarsi anche all’ombra della Madonnina. Intendiamoci: l’autonomia diè fuori discussione. Al di là degli enunciati, essa sta nei fatti. Passaggi concreti, come la scelta di perseguire strade separate tra Pd e M5S al primo turno delle prossimenonostante l’alleanza su scala nazionale, contano più di mille parole. Eppure, la malriuscita “del cavallo” diin Parlamento potrebbe complicare un quadro di alleanze già piuttosto composito. A sostegno della ricandidatura del sindaco in carica ci sarà infatti un ...

