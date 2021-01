Governo: Comincini (IV), ‘sì a scostamento ma superiamo crisi e facciamo sintesi’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – “La discussione risente della crisi ma su questi temi, sul futuro del Paese, non c’è crisi che tenga. Ognuno di noi è chiamato al più alto senso di responsabilità”. Lo ha detto Eugenio Comincini, senatore di Italia viva, nel suo intervento in aula sullo scostamento di bilancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – “La discussione risente dellama su questi temi, sul futuro del Paese, non c’èche tenga. Ognuno di noi è chiamato al più alto senso di responsabilità”. Lo ha detto Eugenio, senatore di Italia viva, nel suo intervento in aula sullodi bilancio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

leone52641 : RT @magicaGrmente22: Governo, crisi in diretta: Conte, concluso il vertice. Comincini (Iv): «Se Iv va all'opposizione non me la sento,... h… - magicaGrmente22 : Governo, crisi in diretta: Conte, concluso il vertice. Comincini (Iv): «Se Iv va all'opposizione non me la sento,... - ArgoTone : RT @GiovaQuez: Comincini (IV) a Rai Radio 1 ribadisce: 'Io voglio che Iv rientri nel perimetro del governo, e mi spenderò per farlo. Se IV… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: 'Io voglio che #ItaliaViva rientri nel perimetro del governo, e mi spenderò anche con altri colleghi per farlo. E' chiar… - ultimenotizie : 'Io voglio che #ItaliaViva rientri nel perimetro del governo, e mi spenderò anche con altri colleghi per farlo. E'… -