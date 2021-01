**Governo: Ciampolillo, ‘mi piacerebbe fare ministro agricoltura’** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Conte non mi ha promesso assolutamente nulla. Ieri ho aspettato la terza chiamata, mi sono preso il mio tempo. E’ un mio diritto, stavo decidendo, e ho deciso per il bene della Nazione. C’è stata anche un minimo di strategia”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Lello Ciampolillo, ex senatore dei Cinque Stelle che ieri ha votato all’ultimo momento la fiducia al governo Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Conte non mi ha promesso assolutamente nulla. Ieri ho aspettato la terza chiamata, mi sono preso il mio tempo. E’ un mio diritto, stavo decidendo, e ho deciso per il bene della Nazione. C’è stata anche un minimo di strategia”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Lello, ex senatore dei Cinque Stelle che ieri ha votato all’ultimo momento la fiducia al governo Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Fate largo al governo di minoranza Conte-Monti-Ciampolillo! Quest’ultimo ha dichiarato oggi di ambire al posto di m… - riotta : Negazionista della xylella, cacciato da Grillo per non aver pagato i rimborsi ai 5 Stelle, ora sul filo di lana sal… - borghi_claudio : Il governo #ciampolillo Ma dove credono di andare? - susymurzi : RT @matteosalvinimi: Fate largo al governo di minoranza Conte-Monti-Ciampolillo! Quest’ultimo ha dichiarato oggi di ambire al posto di mini… - Euseb53 : @SkyTG24 Adesso Ciampolillo vuole il posto di ministro che aveva la Bellanova, se no il governo cade. -