Governo | Ciampolillo al ministero dell’Agricoltura? L’ira del centrodestra | “Surreale”

ROMA – "Dopo l'indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c'è già chi vorrebbe passare all'incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi. Sentire infatti Lello Ciampolillo dichiarare di voler fare il ministro dell'Agricoltura nonostante le sue farneticanti teorie sulla Xylella, che a detta sua si cura col sapone e le onde elettromagnetiche, è una cosa surreale. Ecco chi sostiene Conte in Senato: una maggioranza raccogliticcia e composta da simili soggetti. Prima se ne vanno, meglio è per il Paese e per settori produttivi fondamentali come l'Agricoltura". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, già Ministro dell'Agricoltura. BATTISTONI: AGRICOLTURA A CIAMPOLILLO? DURO COLPO A ISTITUZIONI

