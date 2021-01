Governo: Bonafede, ‘Renzi? Vota no a Relazione Giustizia senza averla letta’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Non commento le parole del senatore Renzi, che ormai non perde occasione per parlare di me. Mi limito a osservare che, nonostante Renzi parli sempre di contenuti e di merito dei temi, ha preannunciato il voto contrario a una Relazione che non ha ancora letto. Il paradosso, fra l’altro, è che la Relazione verterà anche su quello che è stato fatto dal Governo in tema di Giustizia nel 2020 insieme a Italia Viva”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dall’Adnkronos in uno dei corridoi della Camera, dove a breve inizierà il voto sullo scostamento di bilancio. Matteo Renzi ieri sera, subito dopo il voto del Senato sulle comunicazioni del premier Conte, aveva detto di sentirsi libero dal vincolo di maggioranza e aveva annunciato il no di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Non commento le parole del senatore Renzi, che ormai non perde occasione per parlare di me. Mi limito a osservare che, nonostante Renzi parli sempre di contenuti e di merito dei temi, ha preannunciato il voto contrario a unache non ha ancora letto. Il paradosso, fra l’altro, è che laverterà anche su quello che è stato fatto dalin tema dinel 2020 insieme a Italia Viva”. Così il ministro dellaAlfonso, intercettato dall’Adnkronos in uno dei corridoi della Camera, dove a breve inizierà il voto sullo scostamento di bilancio. Matteo Renzi ieri sera, subito dopo il voto del Senato sulle comunicazioni del premier Conte, aveva detto di sentirsi libero dal vincolo di maggioranza e aveva annunciato il no di ...

