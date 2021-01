Governo, Bettini (Pd) a SkyTg24: “Rottura con Renzi è troppo profonda, non si può superare e far finta di niente” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Io penso che la Rottura sia stata così profonda che non si può far finta di niente. Quello che è successo è stata una ferita profonda, quello che ha detto Renzi durante il dibattito parlamentare è una ferita profonda. Addebitare a Conte una sorta di vulnus alla democrazia italiana è qualcosa di difficilmente superabile”. Lo ha detto Goffredo Bettini ospite de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24. “Penso – ha spiegato – che molti dei parlamentari di Italia Viva si interroghino, abbiano dei dubbi. La stessa posizione dell’astensione è stato un modo di tenere unito un gruppo che aveva un malessere” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Io penso che lasia stata cosìche non si può fardi. Quello che è successo è stata una ferita, quello che ha dettodurante il dibattito parlamentare è una ferita. Addebitare a Conte una sorta di vulnus alla democrazia italiana è qualcosa di difficilmente superabile”. Lo ha detto Goffredoospite de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24. “Penso – ha spiegato – che molti dei parlamentari di Italia Viva si interroghino, abbiano dei dubbi. La stessa posizione dell’astensione è stato un modo di tenere unito un gruppo che aveva un malessere” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

