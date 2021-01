Governo: Bettini, 'ora solo personalità per Agricoltura, adeguamenti squadra dopo' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Noi abbiamo posto anche un problema di rafforzamento, Conte è d'accordo, ma deve avvenire dopo la chiarezza di programma fino a fine legislatura". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24 parlando del rimpasto. "Io suggerisco che, se ci saranno innesti, siano fuori da trattative politiche" con "personalità per coprire settori di grandissima importanza come l'Agricoltura. Se si costruisce una alleanza numerica di Governo più ampia, potremo avere quella solidità che ci fa vedere fino a fine legislatura e a quel punto fare degli adeguamenti" nella squadra di Governo, ha spiegato Bettini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Noi abbiamo posto anche un problema di rafforzamento, Conte è d'accordo, ma deve avvenirela chiarezza di programma fino a fine legislatura". Lo ha detto Goffredoa SkyTg24 parlando del rimpasto. "Io suggerisco che, se ci saranno innesti, siano fuori da trattative politiche" con "per coprire settori di grandissima importanza come l'. Se si costruisce una alleanza numerica dipiù ampia, potremo avere quella solidità che ci fa vedere fino a fine legislatura e a quel punto fare degli" nelladi, ha spiegato

