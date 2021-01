Governo: Bettini, 'Conte uomo libero, con lui c'è un feeling anche scherzoso ' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Conte è un uomo tenace, gli danno ragione per sfinimento, molto semplice, molto umano, piacevole e libero. E questo dà molto fastidio, perchè non risponde a nessun potere". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24. "Io ho un feeling con lui, mio padre era avvocato, lui è avvocato -ha spiegato il dirigente del Pd-. Se siamo amici? Non mi posso permettere, lui è il presidente del Consiglio, io un dirigente libero, non posso ipotecare il suo giudizio e il suo sentimento. Da parte mia c'è un senso di amicizia, un piacevole rapporto che è diventato un pò scherzoso e praticato in territori fuori dalla politica". se si vota? Avvoxcato on creod, si e conquistato una popolarità. Ha fatto ino al pol a Camera e Senato, fors ela cosa culturalmete che mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "è untenace, gli danno ragione per sfinimento, molto semplice, molto umano, piacevole e. E questo dà molto fastidio, perchè non risponde a nessun potere". Lo ha detto Goffredoa SkyTg24. "Io ho uncon lui, mio padre era avvocato, lui è avvocato -ha spiegato il dirigente del Pd-. Se siamo amici? Non mi posso permettere, lui è il presidente del Consiglio, io un dirigente, non posso ipotecare il suo giudizio e il suo sentimento. Da parte mia c'è un senso di amicizia, un piacevole rapporto che è diventato un pòe praticato in territori fuori dalla politica". se si vota? Avvoxcato on creod, si e conquistato una popolarità. Ha fatto ino al pol a Camera e Senato, fors ela cosa culturalmete che mi ...

mante : Le manovre di Renzi non escludono che questo governo sia sostenuto da partiti disastrosi. Da un lato la mediocrità… - fattoquotidiano : Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Co… - danieledv79 : RT @maurizioft: ... quindi il @pdnetwork torna a minacciare elezioni? in piena pandemia? chi sono gli irresponsabili? chi chiede un governo… - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'Conte uomo libero, con lui c'è un feeling anche scherzoso '... - maurizioft : ... quindi il @pdnetwork torna a minacciare elezioni? in piena pandemia? chi sono gli irresponsabili? chi chiede un… -