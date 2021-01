(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Non si terrà lacon Nicola Zingaretti, il capodelegazione e i capigruppo dem prevista per le 16,30.

TV7Benevento : Governo: annullata riunione vertici Pd... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo annullata

fashionmagazine.it

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Non si terrà la riunione con Nicola Zingaretti, il capodelegazione e i capigruppo dem prevista per le 16,30.Incontriamo oggi uno dei pionieri della crescita personale in Italia, lui è Marco Valerio Ricci uno dei Coach e Trainer in Programmazione Neuro Linguistica fonte di maggiore ispirazione nel panorama e ...