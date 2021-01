God of War Ragnarok e non solo: Sony Santa Monica al lavoro su un nuovo gioco non annunciato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sony Santa Monica è uno dei gioielli di SIE, quindi il fatto che abbiano iniziato a lavorare a qualcosa di nuovo, è una grande notizia. Sappiamo già che lo studio sta lavorando a God of War Ragnarok, ma a quanto pare è in cantiere un altro progetto. Questa informazione proviene da un nuovo annuncio di lavoro di SIE Santa Monica, che sta cercando un direttore artistico per un "titolo non annunciato". "Stiamo cercando un Art Director esperto per lo sviluppo di un nuovo titolo non annunciato! Ti piace collaborare per creare giochi che definiscono il genere? Unisciti a noi mentre intraprendiamo un nuovo viaggio! Il candidato deve avere esperienza pratica nella definizione ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è uno dei gioielli di SIE, quindi il fatto che abbiano iniziato a lavorare a qualcosa di, è una grande notizia. Sappiamo già che lo studio sta lavorando a God of War, ma a quanto pare è in cantiere un altro progetto. Questa informazione proviene da unannuncio didi SIE, che sta cercando un direttore artistico per un "titolo non". "Stiamo cercando un Art Director esperto per lo sviluppo di untitolo non! Ti piace collaborare per creare giochi che definiscono il genere? Unisciti a noi mentre intraprendiamo unviaggio! Il candidato deve avere esperienza pratica nella definizione ...

