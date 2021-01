Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sembra penalizzare soltanto Italia Viva, il partito di MAtteo Renzi che arriva vicino alla soglia del 2% Interessante la simulazione di composizione della Camera dei Deputati se si andasse aloggi (in base aidi questa settimana). Il centrodestra avrebbe un'ampia maggioranza: 225 deputati su 400, contro i 168 del centrosinistra. Ancora più ampia la differenza tra cdx e csx secondo la proiezione di Tecné per Quarta Repubblica L'ultimoo è di: Tecnè per ...