Gli Stati Uniti voltano pagina. Finisce l’era Trump, comincia quella di Biden (Segui la diretta in tempo reale) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 14.30 l’elicottero presidenziale si è staccato da terra. L’ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca insieme alla moglie ed (ex) First Lady Melania. Un addio che il Tycoon preferisce chiamare “arrivederci”: “Ritorneremo in qualche modo, continueremo a lottare per voi”, ha detto poco prima di decollare direzione Florida. “È stato un onore”, il commento della moglie. I due hanno quindi lasciato Washington poco più di due ore prima del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il 46esimo presidente, già due volte vice del democratico Barack Obama, arriverà alla Casa Bianca con 17 ordini esecutivi che sanciranno una netta rottura con l’era Trump. In attesa delle 17 ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 14.30 l’elicottero presidenziale si è staccato da terra. L’ormai ex presidente deglid’America Donaldha lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca insieme alla moglie ed (ex) First Lady Melania. Un addio che il Tycoon preferisce chiamare “arrivederci”: “Ritorneremo in qualche modo, continueremo a lottare per voi”, ha detto poco prima di decollare direzione Florida. “È stato un onore”, il commento della moglie. I due hanno quindi lasciato Washington poco più di due ore prima del giuramento del nuovo presidente degliJoe. Il 46esimo presidente, già due volte vice del democratico Barack Obama, arriverà alla Casa Bianca con 17 ordini esecutivi che sanciranno una netta rottura con. In attesa delle 17 ...

trash_italiano : E non è solo per la questione Brasile. È un discorso generico, perché ovviamente gli account fake sono stati creati… - TgLa7 : #Covid, l'Unione Europea chiede agli Stati membri di #vaccinare l'80% degli operatori sanitari e gli ultraottantenn… - Agenzia_Ansa : Dalla Camera ok fiducia al governo Conte con 321 sì e 259 no FLASH - rafbenson80 : Sappiamo tutti vero che dopo questa continua e stucchevole polemica sui rigori NETTI che ci sono stati concessi, gl… - fleursparadise : Biden come presidente non mi convince per NULLA, però solo sapere che già da oggi (correggetemi se sbaglio) gli sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Uniti dopo Trump, ancora faro di democrazia? ISPI Covid in Cina, trovati 6 nuovi positivi a Pechino: il governo mette in lockdown 1,7 milioni di persone

Il virus torna a bussare in casa, a Pechino: la capitale della Cina ha imposto il lockdown a 1,7 milioni di persone nel distretto di Daxing, a sud della città dove si trova il ...

Lavoro, proroga allo stop dei licenziamenti

Il provvedimento rivolto ai settori più colpiti, concesse altre 26 settimane di cassintegrazione E' in arrivo il quinto Decreto Ristori, probabilmente entro la fine della prossima settimana, con le ri ...

Il virus torna a bussare in casa, a Pechino: la capitale della Cina ha imposto il lockdown a 1,7 milioni di persone nel distretto di Daxing, a sud della città dove si trova il ...Il provvedimento rivolto ai settori più colpiti, concesse altre 26 settimane di cassintegrazione E' in arrivo il quinto Decreto Ristori, probabilmente entro la fine della prossima settimana, con le ri ...