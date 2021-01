Gli Stati Uniti voltano pagina Finisce l’era Trump | comincia quella di Biden Segui la diretta in tempo reale

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 14.30 l’elicottero presidenziale si è staccato da terra. L’ormai ex presidente deglid’America Donaldha lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca insieme alla moglie ed (ex) First Lady Melania. Un addio che il Tycoon preferisce chiamare “arrivederci”: “Ritorneremo in qualche modo, continueremo a lottare per voi”, ha detto poco prima di decollare direzione Florida. “È stato un onore”, il commento della moglie. I due hanno quindi lasciato Washington poco più di due ore prima del giuramento del nuovo presidente degliJoe. Il 46esimo presidente, già due volte vice del democratico Barack Obama, arriverà alla Casa Bianca con 17 ordini esecutivi che sanciranno una netta rottura con. In attesa delle 17 ...