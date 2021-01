Gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno il 22 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono stati annunciati gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno nella seconda puntata di venerdì 22 gennaio. Torna Giorgia e dalla prima puntata rivedremo anche Antonello Venditti ma molti altri ospiti si aggiungono ai primi due. Fiorella Mannoia aveva già confermato la presenza di Zucchero, che calcherà con lei il palco nella seconda puntata del suo nuovo show televisivo. Su Rai1 venerdì 22 gennaio 2021 anche il duo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, da qualche giorno in radio con il nuovo singolo in collaborazione, Pezzo Di Cuore. Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono stati annunciati glidia LaChenella seconda puntata di venerdì 22. Torna Giorgia e dalla prima puntata rivedremo anche Antonello Venditti ma molti altrisi aggiungono ai primi due.aveva già confermato la presenza di Zucchero, che calcherà con lei il palco nella seconda puntata del suo nuovo show televisivo. Su Rai1 venerdì 222021 anche il duo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, da qualche giorno in radio con il nuovo singolo in collaborazione, Pezzo Di Cuore. Tra glidia LaChe...

