Gli orari di Coppa Italia, Inter-Milan martedì 26 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra conferme e sorprese, è stato quasi completato il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Manca all'appello la gara tra Lazio e Parma, che decreterà la sfidante dell'Atalanta ai quarti di finale. Per il resto tutto già deciso, con il tabellone che proporrà un bellissimo derby tra Inter e Milan, che hanno rispettivamente eliminato Fiorentina e Torino nel turno precedente. La gara di San Siro aprirà il programma alle ore 20.45 di martedì 26 gennaio. Il giorno seguente ci sarà alle 17.45 la sfida tra l'Atalanta e la vincitrice di Lazio-Parma e, la sera, quella tra la Juventus e la Spal. Chiuderà il programma dei quarti di finale la gara tra il Napoli e lo Spezia, che a sorpresa ha eliminato la Roma.Il tabellone dei quarti di Coppa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra conferme e sorprese, è stato quasi completato il programma degli ottavi di finale di. Manca all'appello la gara tra Lazio e Parma, che decreterà la sfidante dell'Atalanta ai quarti di finale. Per il resto tutto già deciso, con il tabellone che proporrà un bellissimo derby tra, che hanno rispettivamente eliminato Fiorentina e Torino nel turno precedente. La gara di San Siro aprirà il programma alle ore 20.45 di26. Il giorno seguente ci sarà alle 17.45 la sfida tra l'Atalanta e la vincitrice di Lazio-Parma e, la sera, quella tra la Juventus e la Spal. Chiuderà il programma dei quarti di finale la gara tra il Napoli e lo Spezia, che a sorpresa ha eliminato la Roma.Il tabellone dei quarti di...

Inter-Milan (martedì 26 gennaio ore 20.45) Atalanta-Lazio/Parma (mercoledì 27 gennaio ore 17.45) Juventus-Spal (mercoledì 27 gennaio ore 20.45) Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a ...

