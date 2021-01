"Gli italiani? Vi fate solo gli affari vostri". Basta balle, Senaldi smaschera il M5s: "Suk garantito", Di Stefano zittito | Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Il caso di Giorgia Meloni era completamente diverso". Pietro Senaldi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 parla del "mercato delle vacche" in Parlamento e risponde al grillino Manlio Di Stefano, che parla del caso Razzi-Scilipoti nel 2010, quando la Meloni era ministra del governo Berlusconi IV. "Ha difeso la maggioranza con cui si era presentata agli elettori", spiega il direttore di Libero. "Accettando il mercato delle vacche", replica Di Stefano, con Augusto Minzolini in studio che sorride: "Ma quello lo fate voi!". "Però devi farmi finire - prosegue il direttore di Libero -. Tutte le legislature cambiano la legge elettorale, e anche questa garantirà per i prossimi 5 anni il suk che si è visto in questi giorni e che si vedrà nei prossimi. Quindi Basta parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Il caso di Giorgia Meloni era completamente diverso". Pietroin collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 parla del "mercato delle vacche" in Parlamento e risponde al grillino Manlio Di, che parla del caso Razzi-Scilipoti nel 2010, quando la Meloni era ministra del governo Berlusconi IV. "Ha difeso la maggioranza con cui si era presentata agli elettori", spiega il direttore di Libero. "Accettando il mercato delle vacche", replica Di, con Augusto Minzolini in studio che sorride: "Ma quello lovoi!". "Però devi farmi finire - prosegue il direttore di Libero -. Tutte le legislature cambiano la legge elettorale, e anche questa garantirà per i prossimi 5 anni il suk che si è visto in questi giorni e che si vedrà nei prossimi. Quindiparlare ...

GassmanGassmann : ...ma perché continuate a chiamarli onorevoli?... non lo sono. Uno spettacolo indecoroso . #Senato ululati, urla,e… - matteosalvinimi : Un saluto dal #Senato, Amici. Verso le 19.30 il mio intervento. Alcuni discorsi di senatori 'in vendita' davvero i… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi scuso a nome di qualche collega, che mi ha fatto vergognare di essere senatore, perché qui la preoccup… - lorenacelano61 : @BimbiMeb @nzingaretti Gli italiani non sono bimbi. Risalgono nei sondaggi i partiti di governo ( solo Italia Viva… - DavMatG : RT @nzingaretti: È stato evitato un salto nel buio. Ora dobbiamo ritornare a occuparci dei problemi degli italiani. Affrontare le emergenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Le regole aggiornate per gli italiani che rientrano dall’estero SiViaggia Dieta, non rinunciare al pane: ecco quello migliore per perdere peso

LOLNEWS.IT - Quando ci si accinge ad affrontare una dieta per ridurre il girovita e cercare di liberarsi di qualche chilo di troppo, uno dei sacrifici più grandi sembra essere quello di fare ...

Vaccino anti-Covid, la Regione Puglia stoppa il richiamo per i “furbetti”: se mancano le fiale, chi non aveva diritto all’iniezione aspetterà

L’obiettivo è quello di vaccinare 2 milioni di persone nel giro di pochi mesi. Ma la strada che la Puglia intende percorrere per ottenere questi risultati è piena di ostacoli. Il primo, il più grande, ...

LOLNEWS.IT - Quando ci si accinge ad affrontare una dieta per ridurre il girovita e cercare di liberarsi di qualche chilo di troppo, uno dei sacrifici più grandi sembra essere quello di fare ...L’obiettivo è quello di vaccinare 2 milioni di persone nel giro di pochi mesi. Ma la strada che la Puglia intende percorrere per ottenere questi risultati è piena di ostacoli. Il primo, il più grande, ...