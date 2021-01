Gli (incredibili) usi alternativi delle schede grafiche super potenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Foto: Pixabay)Le attività più impegnative per i pc più potenti sono minare bitcoin o altre criptovalute, renderizzare video ad alta risoluzione e frequenza oppure giocare alle impostazioni più esigenti. Quando si chiede così tanta potenza a processore e scheda grafica la prima conseguenza è un surriscaldamento notevole, che deve essere necessariamente mitigato da un adeguato sistema di raffreddamento. Tuttavia, uno dei trend più interessanti dell’ultimo periodo riguarda proprio come molti utenti stanno sfruttando questo ingente calore prodotto dal proprio computer per gli usi più disparati che vanno da una semplice alternativa del riscaldamento casalingo a applicazioni più originali come la coltivazione dei pomodori. Le ultime generazioni di schede grafiche come le nuove e introvabili Nvidia GeForce 3080 riescono a ottimizzare i ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Foto: Pixabay)Le attività più impegnative per i pc piùsono minare bitcoin o altre criptovalute, renderizzare video ad alta risoluzione e frequenza oppure giocare alle impostazioni più esigenti. Quando si chiede così tanta potenza a processore e scheda grafica la prima conseguenza è un surriscaldamento notevole, che deve essere necessariamente mitigato da un adeguato sistema di raffreddamento. Tuttavia, uno dei trend più interessanti dell’ultimo periodo riguarda proprio come molti utenti stanno sfruttando questo ingente calore prodotto dal proprio computer per gli usi più disparati che vanno da una semplice alternativa del riscaldamento casalingo a applicazioni più originali come la coltivazione dei pomodori. Le ultime generazioni dicome le nuove e introvabili Nvidia GeForce 3080 riescono a ottimizzare i ...

Yoga: gli incredibili benefici per tutte le fasi della vita

Ciclo mestruale, menopausa, maternità. Le donne di tutte le età, e in diverse fasi di vita, possono godere degli straordinari benefici dello yoga. Questa pratica aiuta con la respirazione e la flessib ...

