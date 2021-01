Giulio Regeni, la procura di Roma chiede il processo per quattro agenti dei servizi segreti egiziani (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, il cui corpo venne ritrovato privo di vita e con evidenti segni di tortura sul corpo lungo la strada che collega Il Cairo ad Alessandria il 3 febbraio del 2016, nove giorni dopo il suo sequestro avvenuto il 25 gennaio. Per i quattro membri della National Security le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. L’udienza preliminare potrebbe essere fissata entro la fine della primavera. In una nota la procura capitolina afferma che “nella mattinata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio perdeiaccusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di, il cui corpo venne ritrovato privo di vita e con evidenti segni di tortura sul corpo lungo la strada che collega Il Cairo ad Alessandria il 3 febbraio del 2016, nove giorni dopo il suo sequestro avvenuto il 25 gennaio. Per imembri della National Security le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. L’udienza preliminare potrebbe essere fissata entro la fine della primavera. In una nota lacapitolina afferma che “nella mattinata ...

amnestyitalia : Oggi #15gennaio Giulio Regeni avrebbe compiuto 33 anni. La sua vita è stata brutalmente spezzata 5 anni fa: da allo… - SkyTG24 : Giulio Regeni, la Procura di Roma ha chiesto il processo per gli 007 egiziani - chetempochefa : A seconda di come le persone pronunciano ‘Giulio’, capiamo se vogliono come noi verità e giustizia per Giulio, non… - Noovyis : (Giulio Regeni, la procura di Roma chiede il processo per quattro agenti dei servizi segreti egiziani) Playhitmusi… - eccapecca : Evento inaugurale il #25gennaio con interventi di Claudio e Paola Regeni, Amnesty International, Gherardo Colombo e… -