Giulio Pretelli smascherato da Roberto Alessi: "Ho registrato tutto" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giulio Pretelli dopo le dure parole di Alfonso Signorini ha ricevuto l'ennesimo siluro dal giornalista di Novella 2000 che lo ha smascherato Nella puntata di lunedì serata del GFVip, Giulio Pretelli ha incontrato suo fratello Pierpaolo. Tra i due, una dura discussione tanto da far intervenire il conduttore televisivo. Il gieffino non ha gradito il L'articolo proviene da Leggilo.org.

