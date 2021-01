Giulio Pretelli commenta sui social quanto accaduto al GF Vip | “Momento più brutto della mia vita” FOTO

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella puntata di ieri del GF Vip si è verificato un episodio davvero inaspettato che ha coinvoltoe il conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, dopo che l’ospite ha accusato alcuni giornalisti di aver ricamato sulle dichiarazioni fatte da lui e da sua madre, ha sbottato contro il giovane. La reazione del fratello del coinquilino è stata inaspettata, inè scoppiato in lacrime. Molti telespettatori, però, non hanno affatto apprezzato l’accanimento del conduttore verso un ragazzo così giovane, pertanto, hanno mandato messaggi di supporto al diretto interessato. Vediamo come ha reagito lui. Il commento didopo il GF Vip Dopoieri al GF Vip,ha pubblicato una ...

infoitcultura : GF Vip, Salvo Veneziano attacca Signorini: “Ha umiliato Giulio Pretelli, dovrebbe vergognarsi” - zazoomblog : Chi è Giulio Pretelli il fratello del gieffino Pierpaolo? - #Giulio #Pretelli #fratello #gieffino - BITCHYFit : Giulio Pretelli diserta Pomeriggio 5, la reazione di Barbara d’Urso sorprende - Morgana_290 : A questo punto inizierei davvero a credere a Giulio Pretelli quando disse che i giornalisti fanno ciò che vogliono… - infoitcultura : Il direttore di Novella 2000 smaschera Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Pretelli

UrbanPost

Pierpaolo si è detto deluso dal comportamento del fratello, il quale, ha ripetutamente negato di aver rilasciato tali dichiarazioni. Giulio Pretelli ha infatti dichiarato (come anche la madre del gief ...Giulio Pretelli ha disertato la diretta di Pomeriggio 5 in studio, dopo l'invito del fratello a non comparire più in tv. Ecco cosa è successo ...