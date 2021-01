Giulio Berruti a L’Isola dei Famosi? L’attore è furioso: c’entra Maria Elena Boschi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulio Berruti alL’Isola dei Famosi? L’attore è furioso e chiarisce la vicenda sui social: annunciata anche la proposta alla Boschi. Giulio Berruti sarà a L’Isola dei Famosi? Arriva la smentita ufficiale delL’attore che si infuria dal suo profilo Instagram: “Una grande fantasia questi giornalisti” che cos’è successo? Nei giorni scorsi è stata annunciata da un Leggi su youmovies (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.aldeie chiarisce la vicenda sui social: annunciata anche la proposta allasarà adei? Arriva la smentita ufficiale delche si infuria dal suo profilo Instagram: “Una grande fantasia questi giornalisti” che cos’è successo? Nei giorni scorsi è stata annunciata da un

AngelaRiga : @Laura72CY Dico solo che sono giornaletti da 2 soldi... Io seguo su IG l'attore Giulio Berruti....be il giornale ri… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 Giulio Berruti fa chiarezza: “proposta ma non come concorrente” - #Isola #Famosi #Giulio… - blogtivvu : Isola dei Famosi 2021, Giulio Berruti fa chiarezza: “proposta ma non come concorrente” - ghostspooky8 : IG Live - Giulio Berruti & Melanie Zanetti - Gabriel's Inferno - 09 nov... - myqueenismacag : me: giulio berruti: -