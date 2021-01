Giulia Di Sabatino: nuove immagini esclusive della notte della sua morte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Chi l’ha visto” torna a parlare del caso di Giulia Di Sabatino, morta nel 2015 a Tortoreto dopo una misteriosa caduta da un cavalcavia. (screenshot video)Giulia Di Sabatino aveva appena compiuto 19 anni quando la notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2015 precipitò misteriosamente dal Cavalcavia della A14 a Tortoreto, in Abruzzo, per poi essere investita e dilaniata dai veicoli in transito. Questa sera su Rai 3 “Chi l’ha visto” torna ad affrontare il suo caso, mandando in onda le immagini di una telecamera di sorveglianza mai mostrate prima. Dopo oltre cinque anni le circostanze legate alla morte della ragazza sono ancora oscure. Gli inquirenti non hanno mai escluso nessuna pista, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Chi l’ha visto” torna a parlare del caso diDi, morta nel 2015 a Tortoreto dopo una misteriosa caduta da un cavalcavia. (screenshot video)Diaveva appena compiuto 19 anni quando latra il 31 agosto e il 1 settembre 2015 precipitò misteriosamente dal CavalcaviaA14 a Tortoreto, in Abruzzo, per poi essere investita e dilaniata dai veicoli in transito. Questa sera su Rai 3 “Chi l’ha visto” torna ad affrontare il suo caso, mandando in onda ledi una telecamera di sorveglianza mai mostrate prima. Dopo oltre cinque anni le circostanze legate allaragazza sono ancora oscure. Gli inquirenti non hanno mai escluso nessuna pista, ...

