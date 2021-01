Giovani stiliste creano una linea di moda sulla natura incontaminata della Gallura

Ultime Notizie dalla rete : Giovani stiliste

Gallura Oggi

Secondo appuntamento questa sera, mercoledì 20 gennaio, con la serie di Canale 5 “Made in Italy” che racconta, in 4 episodi, la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racco ...Una scuola di moda con percorsi didattici personalizzati e classi a numero chiuso per l'acquisizione di abilità tecniche e pratiche legate al mondo della sartoria e del fashion design . In vent'anni d ...